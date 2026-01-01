Йога в пространстве «Люмьер-Холл»

Креативное пространство «Люмьер-Холл» и центр йоги «Прана» представляют уникальный проект, который исследует связь между искусством и практикой йоги.

Триптих «Йога в живых полотнах Рериха» — это цикл из трёх занятий, объединённых общей концепцией. Участники смогут практиковать йогу в окружении мультимедийной выставки, где картины знаменитого художника становятся активной частью опыта. Это направление помогает усилить внутреннее восприятие через движение и внимание к телу.

Не упустите возможность испытать синергию искусства и физической практики. Занятия рассчитаны как на опытных практиков йоги, так и на тех, кто только начинает свой путь в этом направлении.