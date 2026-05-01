Йога в живых полотнах Рериха • «Путь в Шамбалу»
16+
О выставке

Уникальная йога-практика в Люмьер-Холле

Креативное пространство «Люмьер-Холл» и крупнейший в России центр йоги «Прана» открывают серию мероприятий, посвящённых связи искусства и практики йоги. Триптих «Йога в полотнах Рериха» включает три занятия, каждое из которых объединено одной идеей: практика йоги в сопровождении музыкальных инструментов в пространстве мультимедийной выставки Н. К. Рериха.

Это возможность не только увидеть, но и прочувствовать образы его картин через движение, дыхание и внимание к телу.

Путь в Шамбалу

Первое занятие триптиха посвящено одноимённой картине Рериха. В программе — Хатха-йога и шавасана под звуки тибетских поющих чаш. Занятие проведут Юлия Макарчук и Александра Фёдорова.

  • Когда: 31 мая, воскресенье, 12:00–13:30
  • Где: креативное пространство «Люмьер-Холл»

С собой необходимо взять коврик, воду и удобную одежду для практики. Шамбала окутана множеством легенд. Согласно древним текстам, эта мистическая страна скрыта в горах Тибета, и найти её может лишь тот, чьи помыслы чисты, а сердце наполнено внутренним светом. Путь в Шамбалу — это не только географическая цель, но и внутренняя трансформация.

На занятии вас ждет потоковая комплексная практика Хатха-йоги. Мы будем стремиться к состоянию, когда ум успокаивается, а сердце умиротворяется. Тело и ум, сливаясь в усердной практике, выйдут за привычные границы, обретая устойчивость и легкость. Физический фокус пройдет через центральную линию тела — от раскрытия тазобедренных суставов к вытяжению позвоночника, завершаясь расслаблением в Шавасане под чарующие звуки тибетских чаш.

О центре йоги «Прана»

Центр «Прана» — это три современных оздоровительных центра йоги в Москве, работающих с 2007 года. Здесь собрано более 130 преподавателей, предлагающих более 50 направлений практик, а также образовательные программы для подготовки инструкторов.

О «Люмьер-Холле»

«Люмьер-Холл» — мультимедийное пространство в центре Москвы, где искусство, история и музыка соединяются в одном зале. Здесь проходят выставки, лекции, мастер-классы и концерты, позволяя зрителям не только узнать, но и прочувствовать искусство через разные форматы.

Май
31 мая воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
