О концерте

Возвращение легенды: Yngwie Malmsteen в Москве

Радио Maximum и Global East Talent представляют уникальное событие — концерт гитарного виртуоза Yngwie Malmsteen. Это долгожданное возвращение музыканта в Россию, где он когда-то произвел настоящую музыкальную революцию.

Светлое прошлое и триумфы

Yngwie Malmsteen — это не просто имя, а целая эпоха в мире музыки. Его карьера началась с дебюта в группах Steeler и Alcatrazz, а затем последовал сольный прорыв с альбомом Rising Force, который был номинирован на премию «Грэмми». Этот альбом также вошел в топ-60 Billboard, значительно увеличив популярность музыканта.

После Rising Force последовали альбомы Marching Out, Trilogy, Odyssey, The Seventh Sign и Magnum Opus, которые закрепили его имя на музыкальном олимпе и вдохновили миллионы играть на гитаре.

Незабываемые моменты

В 1997 году Malmsteen вышел за пределы рок-музыки, записав Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra с Чешским филармоническим оркестром. В 2003 году он зажег сцену в легендарном туре G3 вместе с Джо Сатриани и Стивом Ваем.

В 2009 году журнал Time включил Ингви в список десяти величайших гитаристов всех времен, а в 2013 году альбом Rising Force занял первое место в рейтинге Топ-10 классических шред-альбомов всех времен от Guitar World.

Не упустите шанс!

14 марта на сцене VK Stadium вы услышите классические хиты за более чем 40-летнюю карьеру шведского гитариста. Спешите приобрести билеты на единственный концерт Yngwie Malmsteen в России в рамках мирового турне — это шоу обещает стать незабываемым событием для всех поклонников тяжелого рока и классической гитарной импровизации.

Март
14 марта суббота
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 3900 ₽

