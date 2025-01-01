Меню
Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем
Спектакль Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем

Спектакль Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Режиссер Фарид Бикчантаев
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

Драма в одном действии в постановке Фарида Бикчантаева

«В жизни каждого человека случаются ситуации, переиначивающие его судьбу, заставляющие вновь и вновь возвращаться к причинам, подвергать анализу прошлое. На поиски ответа на тяжелый вопрос бросается главная героиня спектакля, пытаясь понять, что побудило мужа исчезнуть из ее жизни. Этот процесс погружает ее в омут воспоминаний, напоминающих о пройденном».



Спектакль, поставленный талантливым режиссером Фаридом Бикчантаевым, основан на пьесе норвежского авангардиста Йона Фоссе, впервые представленной в России. Он идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский языки, что делает его доступным для более широкой аудитории.

Форма пьесы и композиция спектакля создают уникальный художественный образ, исследуя смысл и метафизику жизни. Авторская поэтика Фоссе в данном контексте обретает новое звучание, завораживая зрителей глубокими мыслями и внутренней борьбой героини.

Столкновение временных пластов

Визуально и эмоционально спектакль отражает столкновение временных пластов бытия. Судьба героини служит зеркалом, в котором можно увидеть перипетии других персонажей. Диалоги с подругой становятся внутренними монологами, а монологи — полемикой с самой собой. Этот процесс позволяет глубже осмыслить вклад каждого персонажа в общую картину поиска истины.

Фестивали и признание

Спектакль был представлен на нескольких престижных театральных фестивалях, включая:

  • Российский национальный театральный фестиваль «Золотая маска»
  • Международный театральный фестиваль Madach International Theatre Meeting (Будапешт)
  • Международный Шанхайский фестиваль современного театра
  • Международный театральный фестиваль «Радуга»

Отзыв критиков

По словам портала мэрии Казани, «Фарид Бикчантаев поставил спектакль о непостижимой пустоте». Также портал urpur отметил, что «мастера саспенса после просмотра спектакля Фарида Бикчантаева иначе и не назовешь. Это филигранная работа во всем».

Не упустите возможность увидеть спектакль, который поднимает важные вопросы о жизни и философском осмыслении своего места в мире.



Январь
Февраль
31 января суббота
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽
18 февраля среда
20:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽

Фотографии

Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем

