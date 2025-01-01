Спектакль Җәйнең бер көнендә / Однажды летним днем

Драма в одном действии в постановке Фарида Бикчантаева

«В жизни каждого человека случаются ситуации, переиначивающие его судьбу, заставляющие вновь и вновь возвращаться к причинам, подвергать анализу прошлое. На поиски ответа на тяжелый вопрос бросается главная героиня спектакля, пытаясь понять, что побудило мужа исчезнуть из ее жизни. Этот процесс погружает ее в омут воспоминаний, напоминающих о пройденном».

О спектакле

Спектакль, поставленный талантливым режиссером Фаридом Бикчантаевым, основан на пьесе норвежского авангардиста Йона Фоссе, впервые представленной в России. Он идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский языки, что делает его доступным для более широкой аудитории.

Форма пьесы и композиция спектакля создают уникальный художественный образ, исследуя смысл и метафизику жизни. Авторская поэтика Фоссе в данном контексте обретает новое звучание, завораживая зрителей глубокими мыслями и внутренней борьбой героини.

Столкновение временных пластов

Визуально и эмоционально спектакль отражает столкновение временных пластов бытия. Судьба героини служит зеркалом, в котором можно увидеть перипетии других персонажей. Диалоги с подругой становятся внутренними монологами, а монологи — полемикой с самой собой. Этот процесс позволяет глубже осмыслить вклад каждого персонажа в общую картину поиска истины.

Фестивали и признание

Спектакль был представлен на нескольких престижных театральных фестивалях, включая:

Российский национальный театральный фестиваль «Золотая маска»

Международный театральный фестиваль Madach International Theatre Meeting (Будапешт)

Международный Шанхайский фестиваль современного театра

Международный театральный фестиваль «Радуга»

Отзыв критиков

По словам портала мэрии Казани, «Фарид Бикчантаев поставил спектакль о непостижимой пустоте». Также портал urpur отметил, что «мастера саспенса после просмотра спектакля Фарида Бикчантаева иначе и не назовешь. Это филигранная работа во всем».

Не упустите возможность увидеть спектакль, который поднимает важные вопросы о жизни и философском осмыслении своего места в мире.