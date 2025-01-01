Спектакль ̶Y̶лпан

Спектакль «Ұлпан»: Путешествие по жизни казахского народа

Казахский театр им. Г. Мусрепова, один из ведущих театров республики, представит свою знаковую постановку «Ұлпан». Этот спектакль стал настоящей визитной карточкой театра и по праву заслужил признание зрителей на международной арене.

О театре и режиссере

В 2025 году театр отметит свой 80-летний юбилей. Он активно участвует в международных фестивалях, где неоднократно завоевывал награды. Режиссер Гульназ Балпеисова, уроженка Казахстана и выпускница ГИТИСа, известна своими работами на сценах ведущих театров республики и за ее пределами. Российский зритель знает ее по успешным спектаклям в Академическом театре им. Евг. Вахтангова, Театре «Современник» и Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.

Сюжет и тематика спектакля

«Ұлпан» — это произведение, которое отражает не только красивую женскую натуру, но и драму, описывающую жизненный путь казахского народа. Действие происходит более ста лет назад и сосредоточено на судьбе молодой женщины Улпан, которая смело меняет судьбы своего народа. Зрители смогут пройти вместе с героиней от беззаботного детства до ее роли матери для всей страны.

Музыка и сценография

Спектакль удивляет не только захватывающим сюжетом, но и музыкой: в нем звучат мировые рок-хиты, которые придают особый колорит постановке. Вокальные номера и необычная сценография делают «Ұлпан» настоящим театральным событием.

Язык и перевод

Спектакль идет на казахском языке с переводом, что позволяет широкой аудитории ознакомиться с культурным наследием Казахстана.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия!