Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
̶Y̶лпан
Киноафиша ̶Y̶лпан

Спектакль ̶Y̶лпан

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Ұлпан»: Путешествие по жизни казахского народа

Казахский театр им. Г. Мусрепова, один из ведущих театров республики, представит свою знаковую постановку «Ұлпан». Этот спектакль стал настоящей визитной карточкой театра и по праву заслужил признание зрителей на международной арене.

О театре и режиссере

В 2025 году театр отметит свой 80-летний юбилей. Он активно участвует в международных фестивалях, где неоднократно завоевывал награды. Режиссер Гульназ Балпеисова, уроженка Казахстана и выпускница ГИТИСа, известна своими работами на сценах ведущих театров республики и за ее пределами. Российский зритель знает ее по успешным спектаклям в Академическом театре им. Евг. Вахтангова, Театре «Современник» и Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.

Сюжет и тематика спектакля

«Ұлпан» — это произведение, которое отражает не только красивую женскую натуру, но и драму, описывающую жизненный путь казахского народа. Действие происходит более ста лет назад и сосредоточено на судьбе молодой женщины Улпан, которая смело меняет судьбы своего народа. Зрители смогут пройти вместе с героиней от беззаботного детства до ее роли матери для всей страны.

Музыка и сценография

Спектакль удивляет не только захватывающим сюжетом, но и музыкой: в нем звучат мировые рок-хиты, которые придают особый колорит постановке. Вокальные номера и необычная сценография делают «Ұлпан» настоящим театральным событием.

Язык и перевод

Спектакль идет на казахском языке с переводом, что позволяет широкой аудитории ознакомиться с культурным наследием Казахстана.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

16+
Драма
Бунин. Мужчина и женщина
29 октября в 19:15 Легенда
от 1500 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
24 августа в 14:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
А если завтра нет?
12+
Премьера Драма
А если завтра нет?
14 сентября в 19:00 Театральный проект 27
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше