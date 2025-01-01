Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Җылак / Плакса. Кинопоказ
Киноафиша Җылак / Плакса. Кинопоказ

Спектакль Җылак / Плакса. Кинопоказ

16+
Возраст 16+

О спектакле

Фильм о легендарном Азгаре Шакирове в новом здании Театра Камала

«Фильм о призвании, о роли личности и пути ее становления подобно полотну, сотканному из личных воспоминаний и творческих историй. Он не просто повествует об одном из самых известных людей в артистической среде татар - Азгаре Шакирове. Картина предлагает зрителю очень личную и трогательную версию признания в любви, исповедь и откровенный монолог.»

О главном герое

Почти 60 лет главный герой служит театру и своему преданному зрителю, который по-свойски прозвал его «Плаксой». По сей день он остается одним из самых востребованных артистов и по праву считается одним из тех, кто внёс огромный вклад в татарское кинотворчество.

Актуальные вопросы

Фильм поднимает важные вопросы о роли артиста в театре и личной ответственности в культурном пространстве нации. Какова же роль личности в современном обществе? Какие вызовы стоят перед артистами сегодня? Эти размышления помогут зрителям глубже понять не только самого Азгара Шакирова, но и возможности театра как социального института.

Язык и формат

Спектакль представлен на татарском языке с русскими субтитрами, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность увидеть работу, наполненную эмоциями и смыслом!

Купить билет на спектакль Җылак / Плакса. Кинопоказ

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
16:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 300 ₽

В ближайшие дни

Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт / Джаудат и Зубаржат
16+
Драма Музыка
Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт / Джаудат и Зубаржат
7 января в 17:00 Театр им. Камала. Новое здание
Билеты
Щелкунчик
0+
Балет Детский
Щелкунчик
17 декабря в 19:00 Филармония им. Тукая
от 1600 ₽
Женщины. Лидия Вэнс
18+
Драма
Женщины. Лидия Вэнс
9 января в 19:00 Театр Даниила Миронова
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше