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Yevgeniy Chebatkov. English Stand Up Show
Билеты от 2000₽
Киноафиша Yevgeniy Chebatkov. English Stand Up Show

Yevgeniy Chebatkov. English Stand Up Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

English Stand Up Show с Евгением Чебатко

Приглашаем вас на захватывающее шоу комедии на английском языке! Евгений Чебатко и его друзья представят вам вечер свежих шуток и оригинальных материалов, которые они оттачивают на сцене.

Что вас ждет?

На этом шоу комики поделятся своими новыми находками и экспериментальными номерами. Это отличная возможность увидеть, как рождаются шутки и какие темы волнуют современных комиков. Каждый из выступающих привнесет свою уникальную манеру и стиль, что сделает вечер разнообразным и увлекательным.

Зачем идти?

Если вы любите смех и хотите провести вечер в хорошей компании, это шоу именно для вас! Вы сможете насладиться не только юмором, но и атмосферой творчества. Кроме того, это отличная возможность поддержать начинающих комиков и познакомиться с новыми талантами.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или непосредственно в кассе. Не упустите шанс стать частью этого уникального вечера!

Не забудьте прихватить хорошее настроение!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Yevgeniy Chebatkov. English Stand Up Show

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