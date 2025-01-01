Меню
Yeah!Yeah!Yeah! Festival
Киноафиша Yeah!Yeah!Yeah! Festival

Yeah!Yeah!Yeah! Festival

Продолжительность 5 часов

О концерте

Грандиозный музыкальный шоукейс-фестиваль 

28 декабря приглашаем вас на незабываемый музыкальный шоукейс-фестиваль в Harat’s на Бухар Жырау! Приготовьтесь к полному взрыву поп-рока и поп-панка, который перенесет вас в мир любимых хитов.

Звучание легенд

В программе представлены композиции от легендарных групп, таких как Weezer, Green Day, Blur и Sex Pistols, а также современный звук DNCE, The Offspring, Panic! At the Disco и Yungblud. Эти музыкальные коллективы олицетворяют различные эпохи и стили, и их музыка обязательно найдет отклик в сердцах зрителей.

Новогодние хиты в рок-обработке

Праздничная атмосфера будет дополнена новогодними хитами, переосмысленными в рок-обработке. Смело выходите на танцпол и наслаждайтесь ритмами, которые создадут поистине незабываемый опыт.

Авторские песни

Не забываем и о творчестве артистов, которые поделятся своими авторскими песнями. Это отличная возможность поддержать молодые таланты и открыть для себя что-то новое.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, который зарядит вас новогодним настроением и подарит яркие эмоции!

Исполнители
 50/50
Желтые шторы
Carpet pattern
Побрей бобра!
Drrrt

Купить билет на концерт Yeah!Yeah!Yeah! Festival

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Harat’s Pub г. Алматы, ул. Бухар-Жырау бульвар 26/1
от 5000 ₽

