Yeah!Yeah!Yeah! Festival

Грандиозный музыкальный шоукейс-фестиваль

28 декабря приглашаем вас на незабываемый музыкальный шоукейс-фестиваль в Harat’s на Бухар Жырау! Приготовьтесь к полному взрыву поп-рока и поп-панка, который перенесет вас в мир любимых хитов.

Звучание легенд

В программе представлены композиции от легендарных групп, таких как Weezer, Green Day, Blur и Sex Pistols, а также современный звук DNCE, The Offspring, Panic! At the Disco и Yungblud. Эти музыкальные коллективы олицетворяют различные эпохи и стили, и их музыка обязательно найдет отклик в сердцах зрителей.

Новогодние хиты в рок-обработке

Праздничная атмосфера будет дополнена новогодними хитами, переосмысленными в рок-обработке. Смело выходите на танцпол и наслаждайтесь ритмами, которые создадут поистине незабываемый опыт.

Авторские песни

Не забываем и о творчестве артистов, которые поделятся своими авторскими песнями. Это отличная возможность поддержать молодые таланты и открыть для себя что-то новое.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, который зарядит вас новогодним настроением и подарит яркие эмоции!