Язык музыки

Музыкальное путешествие с молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые впечатления. В этот вечер на сцену выйдут талантливые музыканты Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением дирижёра Фёдора Безносикова.

Программа концерта

В программе звучат шедевры классической музыки:

Иоганн Пахельбель - Канон ре мажор

Вольфганг Амадей Моцарт - Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»

Пётр Ильи́ч Чайко́вский - Апофеоз из балета «Лебединое озеро»

Игорь Стравинский - «Поганый пляс» из балета «Жар-птица»

Дмитрий Шостакович - Антракт из оперы «Нос»

Стив Райх - Three Movements I

Что стоит знать зрителям

Концерт рекомендован для детей от 12 лет, что делает его отличным выбором для семейного досуга. Этот вечер объединит в себе лёгкость классики и энергетику современной музыки, позволяя зрителям насладиться разнообразием звучания и гармонии.

Не упустите возможность насладиться музыкой великих композиторов в исполнении молодых талантов. Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!