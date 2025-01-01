Язык музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые впечатления. В этот вечер на сцену выйдут талантливые музыканты Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением дирижёра Фёдора Безносикова.
В программе звучат шедевры классической музыки:
Концерт рекомендован для детей от 12 лет, что делает его отличным выбором для семейного досуга. Этот вечер объединит в себе лёгкость классики и энергетику современной музыки, позволяя зрителям насладиться разнообразием звучания и гармонии.
Не упустите возможность насладиться музыкой великих композиторов в исполнении молодых талантов. Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!