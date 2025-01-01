Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Язык музыки
Билеты от 500₽
Киноафиша Язык музыки

Язык музыки

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с молодёжным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые впечатления. В этот вечер на сцену выйдут талантливые музыканты Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением дирижёра Фёдора Безносикова.

Программа концерта

В программе звучат шедевры классической музыки:

  • Иоганн Пахельбель - Канон ре мажор
  • Вольфганг Амадей Моцарт - Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
  • Пётр Ильи́ч Чайко́вский - Апофеоз из балета «Лебединое озеро»
  • Игорь Стравинский - «Поганый пляс» из балета «Жар-птица»
  • Дмитрий Шостакович - Антракт из оперы «Нос»
  • Стив Райх - Three Movements I

Что стоит знать зрителям

Концерт рекомендован для детей от 12 лет, что делает его отличным выбором для семейного досуга. Этот вечер объединит в себе лёгкость классики и энергетику современной музыки, позволяя зрителям насладиться разнообразием звучания и гармонии.

Не упустите возможность насладиться музыкой великих композиторов в исполнении молодых талантов. Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
13:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
27 декабря в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
11 октября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
31 декабря в 17:00 ЦСКА Арена
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше