Концерт группы «ЯйцЫ Fаберже» в Рок-баре «Треугольник»

Группа «ЯйцЫ Fаберже» — одна из лидирующих команд российской ска-панк сцены. Основанная в 2003 году в Орле, команда уже успела завоевать сердца слушателей и критиков. В её дискографии пять долгоиграющих альбомов и макси-сингл, среди которых альбом «Провокация», выпущенный на легендарном российском лейбле MOROZ Records, и «Вещдоки», созданный на знаменитой Студии СОЮЗ.

Дискография и сотрудничество

Помимо альбомов, в продаже можно найти официальный MP3-сборник песен с первых трех дисков группы. В настоящее время «ЯйцЫ Fаберже» работают с одним из самых известных лейблов страны — СОЮЗ Мьюзик.

Концертная практика

Группа активно выступает на одной сцене с как отечественными, так и международными звездами. Среди них такие коллективы, как The Exploited (Шотландия), MoskovSKAya (Германия), Haggis (Норвегия) и многие другие. Также «ЯйцЫ Fаберже» принимали участие в крупнейшем российском рок-фестивале «НАШЕствие» с 2008 по 2011 год.

Знаковые треки и фильмы

Песня «Все на футбол» стала официальным саундтреком к фильму «Околофутбола», а ее видеоклип был снят в Орле в 2013 году режиссёром Григорием Иванцом. Кроме того, два трека группы звучат в молодежном фильме «14+» режиссера А. Зайцева.

Комфорт на концерте

Концерт в Рок-баре «Треугольник» обещает быть незабываемым. Мастерство барменов и обслуживание официантов создадут комфортную атмосферу для наслаждения музыкой. А крутые DJ-сеты от Rockoteka продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!