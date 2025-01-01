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ЯйцЫ Fаберже
Киноафиша ЯйцЫ Fаберже

ЯйцЫ Fаберже

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «ЯйцЫ Fаберже» в Рок-баре «Треугольник»

Группа «ЯйцЫ Fаберже» — одна из лидирующих команд российской ска-панк сцены. Основанная в 2003 году в Орле, команда уже успела завоевать сердца слушателей и критиков. В её дискографии пять долгоиграющих альбомов и макси-сингл, среди которых альбом «Провокация», выпущенный на легендарном российском лейбле MOROZ Records, и «Вещдоки», созданный на знаменитой Студии СОЮЗ.

Дискография и сотрудничество

Помимо альбомов, в продаже можно найти официальный MP3-сборник песен с первых трех дисков группы. В настоящее время «ЯйцЫ Fаберже» работают с одним из самых известных лейблов страны — СОЮЗ Мьюзик.

Концертная практика

Группа активно выступает на одной сцене с как отечественными, так и международными звездами. Среди них такие коллективы, как The Exploited (Шотландия), MoskovSKAya (Германия), Haggis (Норвегия) и многие другие. Также «ЯйцЫ Fаберже» принимали участие в крупнейшем российском рок-фестивале «НАШЕствие» с 2008 по 2011 год.

Знаковые треки и фильмы

Песня «Все на футбол» стала официальным саундтреком к фильму «Околофутбола», а ее видеоклип был снят в Орле в 2013 году режиссёром Григорием Иванцом. Кроме того, два трека группы звучат в молодежном фильме «14+» режиссера А. Зайцева.

Комфорт на концерте

Концерт в Рок-баре «Треугольник» обещает быть незабываемым. Мастерство барменов и обслуживание официантов создадут комфортную атмосферу для наслаждения музыкой. А крутые DJ-сеты от Rockoteka продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 9 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
19 августа в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Татьяна Буланова
12+
Поп
Татьяна Буланова
26 июля в 20:00 Санаторий «Южное взморье»
от 3000 ₽
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Авторская песня
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3 августа в 20:00 Летний театр
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