Яся Тринадцатко. Сольный концерт

Сольный стендап-концерт Ярославы Тринадцатко

Яся Тринадцатко — яркая и многогранная личность. Она не только ведущая шоу «Пятница 13КО», но и медик, обладающий уникальным чувством юмора. Этот стендап-концерт обещает стать не просто выступлением, а настоящим событием для зрителей.

От стоматологии до стендапа

Когда-то Яся оставила мир стоматологии, чтобы заниматься стендапом. Хотя она уже не лечит зубы, отголоски её медицинского прошлого остаются в шутках. Это придаёт её выступлениям особый шарм и искренность.

Темы, которые интересуют всех

На её концертах вас ждут актуальные и порой провокационные темы: адреналиновые качели, сексомния, газлайтинг, матчество и даже резорциненные зубы. Яся умело сочетает комедию с жизненными наблюдениями, что делает её шоу привлекательным для широкой аудитории — от врачей до ипохондриков и просто любителей хорошего юмора.

Уникальный стиль

Яся Тринадцатко — комик, который находит общие темы для всех, кто готов смеяться над собой и жизненными перипетиями. Если вы ищете необычное сочетание медицины и юмора, этот концерт обязательно стоит посетить.