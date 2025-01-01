Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Яся Тринадцатко. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Яся Тринадцатко. Сольный концерт

Яся Тринадцатко. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сольный стендап-концерт Ярославы Тринадцатко

Яся Тринадцатко — яркая и многогранная личность. Она не только ведущая шоу «Пятница 13КО», но и медик, обладающий уникальным чувством юмора. Этот стендап-концерт обещает стать не просто выступлением, а настоящим событием для зрителей.

От стоматологии до стендапа

Когда-то Яся оставила мир стоматологии, чтобы заниматься стендапом. Хотя она уже не лечит зубы, отголоски её медицинского прошлого остаются в шутках. Это придаёт её выступлениям особый шарм и искренность.

Темы, которые интересуют всех

На её концертах вас ждут актуальные и порой провокационные темы: адреналиновые качели, сексомния, газлайтинг, матчество и даже резорциненные зубы. Яся умело сочетает комедию с жизненными наблюдениями, что делает её шоу привлекательным для широкой аудитории — от врачей до ипохондриков и просто любителей хорошего юмора.

Уникальный стиль

Яся Тринадцатко — комик, который находит общие темы для всех, кто готов смеяться над собой и жизненными перипетиями. Если вы ищете необычное сочетание медицины и юмора, этот концерт обязательно стоит посетить.

Купить билет на концерт Яся Тринадцатко. Сольный концерт

Помощь с билетами
Февраль
14 февраля суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

Фотографии

Яся Тринадцатко. Сольный концерт

В ближайшие дни

Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
0+
Юмор Джаз Фанк
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
19 декабря в 20:00 Ibis Kitchen
от 1266 ₽
Кто сказал «дзынь»? Встреча седьмая. Голос
0+
Классическая музыка
Кто сказал «дзынь»? Встреча седьмая. Голос
7 июня в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Женский vs Мужской Стендап
18+
Юмор
Женский vs Мужской Стендап
10 января в 19:00 O'Donoghue's
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше