Спектакль "Ястребок": герои среди нас

Солнце, голубое небо — кругом тишина, которую разрывает рев самолетов. Один, второй, атака, бой, выстрелы... падает, падает самолет, наш самолет. Так начинается история маленького самолетика из повести И. Златопольской и Я. Златопольского «Ястребок» или «Героическая сказка» — так называется новая постановка в афише театра.

Как рассказать маленьким детям о Великой Отечественной войне? Только глазами ребенка можно передать современные реалии и тяготы военного времени, а только так можно поверить в то, что героем может стать даже маленький бумажный самолетик.

В сюжете спектакля сын присылает папе на фронт бумажный самолетик. Папа берет его с собой, но вот беда — в неравном бою его сбивают. Кто теперь доставит важные сведения нашим войскам? Кто расскажет о местоположении немецкого аэродрома?

Сможет ли бумажный самолетик обмануть фашистских собак и выйти победителем в этой неравной борьбе? Об этом вам расскажет спектакль, в котором нет равнодушных зрителей к судьбе бумажного самолетика. Каждое слово — это правда, и каждый бой — до последнего.

Спектакль адресован зрителям с 5 лет.