Спектакль Ястребок. Сказка о бумажном самолетике

Ястребок. Сказка о бумажном самолетике
Билеты от 800₽
6+
Режиссер Олег Лабозин
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Непросто рассказать детям о Великой Отечественной войне, о буднях и подвигах военного времени, но с помощью мудрой сказки можно поверить, что героем на войне может стать даже бумажный самолетик. Ему бы легко между школьными партами кружить, но у него совсем другая задача: перелететь через линию фронта и рассказать нашим настоящим самолетам-истребителям, где прячется вражеский аэродром. В спектакле «Ястребок» каждое слово — правда, а среди зрителей к финалу не останется равнодушных к судьбе бумажного самолетика с красными звездами на крыльях, ведь в каждом из нас есть свой «бумажный самолетик». В каждом из нас живет сила и воля к Великой Победе.

Апрель
18 апреля суббота
14:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 800 ₽

Фотографии

Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике Ястребок. Сказка о бумажном самолетике

