Спектакль Ястребок. Сказка о бумажном самолетике

Непросто рассказать детям о Великой Отечественной войне, о буднях и подвигах военного времени, но с помощью мудрой сказки можно поверить, что героем на войне может стать даже бумажный самолетик. Ему бы легко между школьными партами кружить, но у него совсем другая задача: перелететь через линию фронта и рассказать нашим настоящим самолетам-истребителям, где прячется вражеский аэродром. В спектакле «Ястребок» каждое слово — правда, а среди зрителей к финалу не останется равнодушных к судьбе бумажного самолетика с красными звездами на крыльях, ведь в каждом из нас есть свой «бумажный самолетик». В каждом из нас живет сила и воля к Великой Победе.