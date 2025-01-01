Меню
Ястребок. Сказка о бумажном самолетике
Билеты от 300₽
Киноафиша Ястребок. Сказка о бумажном самолетике

Спектакль Ястребок. Сказка о бумажном самолетике

Постановка
Театр Российской Армии 6+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Ястребок»: о подвиге и силе духа

Непросто рассказать детям о Великой Отечественной войне, о буднях и подвигах военного времени. Однако мудрая сказка может помочь поверить, что героем на войне может стать даже бумажный самолетик.

В спектакле «Ястребок» главной задачей этого хрупкого героя становится перелет через линию фронта. Он должен рассказать настоящим самолетам-истребителям, где прячется вражеский аэродром. Это не только увлекательный сюжет, но и важный урок о смелости и преданности своему призванию.

Эмоции и подлинность

Каждое слово в спектакле — это правда. К финалу зрители погружаются в историю так глубоко, что в зале не останется равнодушных к судьбе бумажного самолетика с красными звездами на крыльях. В каждом из нас живёт свой «бумажный самолетик», а значит — и сила, и воля к Великой Победе.

История, которая вдохновляет

Спектакль «Ястребок» не только развлекает, но и задаёт важные вопросы. Какую цену мы готовы заплатить за мир? Можем ли мы найти в себе силы, чтобы стать героями в трудные времена? Это произведение станет прекрасным поводом для обсуждения значимости героизма, стойкости и патриотизма.

Приглашаем вас на «Ястребок» — спектакль, который не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Откройте для себя мир, где даже самый простой бумажный самолетик может стать символом большой победы!

Купить билет на спектакль Ястребок. Сказка о бумажном самолетике

Сентябрь
23 сентября вторник
14:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 300 ₽

