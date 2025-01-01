Спектакль «Ясным ли днем» Донецкого республиканского театра в постановке Марины Брусникиной

Донецкий академический театр юного зрителя, который в 2020 году был переименован в Донецкий республиканский академический молодёжный театр, был основан в 1970 году. В последние годы театр демонстрирует вдохновенную работу, активно содействуя становлению молодой Донецкой народной республики и укрепляя в сердцах зрителей идеи патриотизма, добра и справедливости.

О спектакле

Спектакль «Ясным ли днем» создан московским режиссёром Мариной Брусникиной специально для Донецкого РАМТа. Он основан на рассказе Виктора Астафьева, выдающегося русского прозаика и участника Великой Отечественной войны.

В центре сюжета – ветеран войны Сергей Митрофанович, который, несмотря на все испытания, сохраняет достоинство и готовность помогать другим. Прекрасный голос главного героя становится его чудесным даром, позволяющим наладить связь с молодым поколением.

Завораживающая история

Сергей Митрофанович случайно встречает группу новобранцев на вокзале, которые отправляются на службу в армию. Он поёт для них песни, делится своими воспоминаниями о пережитом – и перед молодыми ребятами разворачивается впечатляющая история его жизни, отваги и подвига.

«Ясным ли днем» – спектакль, который не только развлекает, но и воспитывает. Это возможность задуматься о важнейших ценностях и преемственности поколений.