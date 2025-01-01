Донецкий молодёжный театр в Санкт-Петербурге. Спектакль Марины Брусникиной по рассказу Виктора Астафьева «Ясным ли днем»

Донецкий республиканский академический молодёжный театр, основанный в 1970 году и переименованный в 2020 году, продолжает радовать зрителей своими вдохновенными постановками. В последние годы театра становится важной частью культурной жизни молодой Донецкой народной республики, пропагандируя идеи патриотизма, добра и справедливости.

О спектакле

Спектакль «Ясным ли днем» был создан московским режиссёром Мариной Брусникиной специально для Донецкого РАМТа. Он основан на рассказе Виктора Астафьева, выдающегося русского прозаика и участника Великой Отечественной войны.

Сюжет

История рассказывает о ветеране войны Сергее Митрофановиче, который, несмотря на все испытания, сохраняет достоинство и готовность помогать другим. Его прекрасный голос становится чудесным даром, позволяющим наладить контакт с молодым поколением.

Сергей Митрофанович случайно знакомится на вокзале с группой новобранцев, отправляющихся на службу в армию. Он поет для них песни и делится своими воспоминаниями, открывая молодым ребятам историю своей жизни, отваги и подвига.

Фестиваль

Спектакль «Ясным ли днем» участвует в XXVII Фестивале русских театров «Встречи в России», что подчеркивает его значимость и актуальность в театральной среде.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о жизни и мужестве, которая затрагивает сердца зрителей всех возрастов!