YASMI
Киноафиша YASMI

YASMI

16+
Возраст 16+

О концерте

Первый сольный концерт YASMI в Санкт-Петербурге

YASMI — артист, представляющий объединение PLAYERS CLUB, начинает свой первый сольный концертный тур по России. Эта волнующая новость восхитила фанатов, ведь концерт обещает стать незабываемым событием в музыкальной жизни страны.

Музыка, полная эмоций

После выхода долгожданного альбома «Я предсказываю» Денис выходит на сцену с новой силой. Его творчество представляет собой уникальную смесь хаоса, честности и внутреннего огня. На концерте зрители смогут насладиться как новыми композициями, так и уже полюбившимися треками.

История, которая вдохновляет

Каждое выступление YASMI — это не просто концерт, а история без фильтров о свободе, поиске себя и силе идти своим путем. Его музыка резонирует с молодежной аудиторией и передает важные послания о личной независимости и самовыражении.

Не пропустите уникальную возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Большой сольный концерт YASMI уже скоро в вашем городе. Это будет незабываемый вечер, полная эмоций и музыки, которую вы не забудете!

Купить билет на концерт YASMI

Январь
23 января пятница
18:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2

