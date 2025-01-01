Меню
О концерте
Yasmi
Yasmi
16+
хип-хоп
Возраст
16+
О концерте
Купить билет на концерт Yasmi
В других городах
Декабрь
Январь
18 декабря
четверг
18:00
Мёд
Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
Купить билеты
от 1500 ₽
19 декабря
пятница
18:00
Sgt. Peppers Bar
Краснодар, Чапаева, 94
Купить билеты
от 1500 ₽
16 января
пятница
18:00
Фабрика
Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
Купить билеты
от 1400 ₽
17 января
суббота
18:00
Сигнал
Самара, Лесная, 23, корп. 2
Купить билеты
от 1400 ₽
24 января
суббота
18:00
Milo Concert Hall
Нижний Новгород, Родионова, 4
Купить билеты
от 1500 ₽
16+
Поп
Рок
Xolidayboy
22 декабря в 20:00
КСК «Экспресс»
от 4500 ₽
0+
Юмор
Новогодний корпоратив в стиле Comedy Show
27 декабря в 19:00
Flash Bar
от 3000 ₽
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
14 декабря в 18:00
ДК «Ростсельмаш»
от 2900 ₽
