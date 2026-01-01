Яшьлегем моннары
Яшьлегем моннары

6+
О концерте

Концерт «Яшьлегем моңнары» в Дворце молодежи

Приглашаем вас на концерт «Яшьлегем моңнары» в Дворце молодежи (г. Уфа). Это событие порадует всех любителей музыки прошлых десятилетий. Атмосфера наполнена ностальгией и теплом благодаря популярным хитам, которые остаются в сердцах слушателей.

Программа концерта

На концерте вы услышите живое исполнение любимых композиций, которые перенесут вас в беззаботные дни молодости. Зрителей ждут эмоциональные моменты, воспоминания о ярких мгновениях и радость от звучащей музыки.

Участники события

Ведущими мероприятия станут Гульназ Сафарова и Рамиль Шарафиев. На сцене выступят талантливые артисты:

  • Рустам Асадуллин
  • Чулпан Юсупова
  • Лилия Хамитова
  • Саида Мухаметзянова
  • Назифа Кадырова
  • Марат Шайбаков
  • Зифа Нагаева
  • Айгуль Сагынбаева
  • Асаф Валиев
  • Дамира Саетова
  • Наиль Шаймарданов
  • Линара Батталова
  • Марат Галимов
  • Фарида Тимербаева
  • Роберт Тимербаев
  • Лилиана Ильназарова
  • Фируза Латыпова
  • Дина Латыпова
  • Рафаэль Латыпов
  • Сирина Зайнетдинова

Этот концерт стал отличным способом вспомнить об ушедших годах и насладиться музыкой, объединяющей поколения!

Июнь
18 июня четверг
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 800 ₽

