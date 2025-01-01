Спектакль «Ясельки» из цикла «И снова здрасьте!»

Неповторимые творцы театра «Оперная Кухня» приглашают вас на новые премьеры из цикла «И снова здрасьте!», которые обещают стать ярким событием театральной жизни. Спектакли основаны на лучших традициях театра Делль Арте и будут исполнены в веселой и интригующей атмосфере.
В представлении принимают участие два неугомонных персонажа — «Коломбина» и «Дама в шляпе». Они будут не только вести зрителей через забавные сюжеты, но и представлять музыкальные шедевры как классической, так и эстрадной музыки.
Премьера «Яселек» состоится 13 декабря. Это занимательная хроника одного рабочего дня в частном детском саду. Владелица садика, Анна, отправляется на поиски нового музыкального руководителя, а в это время студентка музыкального вуза, Дарья, стремится устроиться на работу.
В программе спектакля прозвучат:
В спектакле выступят талантливые молодые певцы: Татьяна Чухрай, Анастасия Мазанкина, Анна Валуева и Дарья Майдан.
Кроме того, зрителей ждут вкусный антракт, сюрпризы, розыгрыши и подарки, что добавит атмосферу праздника!
Что включено в стоимость билета? Прекрасное настроение, лёгкий фуршет и подарок каждому зрителю!
Приходите и станьте частью увлекательного театрального события!