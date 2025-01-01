Балет Кирилла Симонова: «Ящик с игрушками»

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац готовится отпраздновать свое 60-летие. Главным подарком к юбилее станет премьера авторского балета Кирилла Симонова «Ящик с игрушками» на музыку Клода Дебюсси.

История создания балета

Музыка к балету – это не просто произведение, а часть семейной истории Клода Дебюсси. Композитор создал эту музыку в подарок своей дочери, Клод-Эмме, на ее восьмой день рождения. Друзья композитора шутливо называли его работу не «Ящик с игрушками» (La Boite a joujoux), а «Ящик Шушу» (La Boite a Chouchoux), играя с созвучием французского слова «жужу» и именем девочки.

Возвращение к традициям

Первый спектакль «Ящик с игрушками» в хореографии Ольги Тарасовой увидел свет в декабре 1974 года и долгое время радовал зрителей. Новый балет стал продолжением цикла камерных постановок, которые так нравятся публике. Кроме артистов балета, в спектакле участвуют и солисты оперы, что добавляет дополнительное очарование.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит не только музыка к «Ящику с игрушками», но и пять пьес из цикла Клода Дебюсси «Детский уголок», среди которых:

Doctor Gradus ad Parnassum

Колыбельная слона

Серенада кукле

Снег танцует

Кукольный кэк-уок

Также в спектакле будет использован Ноктюрн ре-бемоль мажор для фортепиано и его мелодия «Nuits d’étoiles» («Звездная ночь») для голоса и фортепиано.

Не упустите возможность насладиться этой замечательной премьерой в стенах любимого театра!