Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ящик с игрушками
Киноафиша Ящик с игрушками

Спектакль Ящик с игрушками

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Балет Кирилла Симонова: «Ящик с игрушками»

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац готовится отпраздновать свое 60-летие. Главным подарком к юбилее станет премьера авторского балета Кирилла Симонова «Ящик с игрушками» на музыку Клода Дебюсси.

История создания балета

Музыка к балету – это не просто произведение, а часть семейной истории Клода Дебюсси. Композитор создал эту музыку в подарок своей дочери, Клод-Эмме, на ее восьмой день рождения. Друзья композитора шутливо называли его работу не «Ящик с игрушками» (La Boite a joujoux), а «Ящик Шушу» (La Boite a Chouchoux), играя с созвучием французского слова «жужу» и именем девочки.

Возвращение к традициям

Первый спектакль «Ящик с игрушками» в хореографии Ольги Тарасовой увидел свет в декабре 1974 года и долгое время радовал зрителей. Новый балет стал продолжением цикла камерных постановок, которые так нравятся публике. Кроме артистов балета, в спектакле участвуют и солисты оперы, что добавляет дополнительное очарование.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит не только музыка к «Ящику с игрушками», но и пять пьес из цикла Клода Дебюсси «Детский уголок», среди которых:

  • Doctor Gradus ad Parnassum
  • Колыбельная слона
  • Серенада кукле
  • Снег танцует
  • Кукольный кэк-уок

Также в спектакле будет использован Ноктюрн ре-бемоль мажор для фортепиано и его мелодия «Nuits d’étoiles» («Звездная ночь») для голоса и фортепиано.

Не упустите возможность насладиться этой замечательной премьерой в стенах любимого театра!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше