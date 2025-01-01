Ярослава Тринадцатко

Стендап концерт Ярославы Тринадцатко в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт Ярославы Тринадцатко, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это событие обещает быть наполненным искрометным юмором и оригинальными шутками, которые никого не оставят равнодушным.

О Ярославе Тринадцатко

Ярослава, или просто Яся, родом из Камчатки, и это влило в ее юмор уникальную нотку. Интересный факт: она была замужем почти два раза и даже хранит вибратор в горнолыжных ботинках! По профессии Ярослава — врач-стоматолог, что дает ей возможность шутить на непростые темы, точно зная, что такое «резать по живому».

Тематика выступления

Хотя Ярослава часто говорит о «женских штучках», таких как мужчины, эпиляция и маникюр, ее юмор направлен на зрителей, свободных от гендерных стереотипов. Это делает ее выступления актуальными и интересными для широкой аудитории.

Телевизионная карьера

Ярослава не только стендап-комик, она также успела засветиться на телевидении. Ее можно увидеть в проекте «Камеди баттл», «Открытом микрофоне» на ТНТ, шоу «Стендап андеграунд» на СТС и «Женском взгляде» на канале Stand-up Сlub №1. Эти выступления принесли Ярославе популярность и признание среди зрителей.

Не упустите возможность увидеть Ярославу Тринадцатко вживую — ее непринужденный стиль речи и смелые шутки гарантированно поднимут настроение!