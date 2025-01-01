Ярослава Тринадцатко

В этом месяце на сцене вашего любимого театра выступит Ярослава — яркая комедиантка, известная своим острым юмором и непринужденным стилем. Она не только врач-стоматолог, но и обладательница уникального взгляда на жизнь, который она щедро делится со зрителями.
Ярослава мастерски шутит на темы, близкие многим: от мужчин и эпиляции до маникюра. Однако, её юмор не ограничивается традиционными женскими штучками. Она обращается к зрителям, свободным от гендерных стереотипов, и заставляет смеяться даже самых скептически настроенных.
Ярослава уже успела покорить сердца зрителей, появляясь в популярных шоу, таких как «Камеди баттл», «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап андеграунд» на СТС и «Женский взгляд» на канале Stand-up Club №1. Каждый её выход на сцену — это уникальное представление, полное неожиданных поворотов и искрометного юмора.
Не упустите шанс увидеть её живое выступление! Ярослава готова поделиться своими историями и заставить вас смеяться до слёз.