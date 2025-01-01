Ярослава Тринадцатко

Откровенный стендап о жизни и стереотипах

В этом месяце на сцене вашего любимого театра выступит Ярослава — яркая комедиантка, известная своим острым юмором и непринужденным стилем. Она не только врач-стоматолог, но и обладательница уникального взгляда на жизнь, который она щедро делится со зрителями.

Факты из жизни Ярославы

Переехала из Камчатки, что придает её выступлениям особую экзотику.

Является обладательницей интересных жизненных историй, включая два почти состоявшихся брака.

Скандально известна своим «вибратором в горнолыжных ботинках», который стал её своеобразной визитной карточкой.

Юмор без границ

Ярослава мастерски шутит на темы, близкие многим: от мужчин и эпиляции до маникюра. Однако, её юмор не ограничивается традиционными женскими штучками. Она обращается к зрителям, свободным от гендерных стереотипов, и заставляет смеяться даже самых скептически настроенных.

Карьера на сцене

Ярослава уже успела покорить сердца зрителей, появляясь в популярных шоу, таких как «Камеди баттл», «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап андеграунд» на СТС и «Женский взгляд» на канале Stand-up Club №1. Каждый её выход на сцену — это уникальное представление, полное неожиданных поворотов и искрометного юмора.

Не упустите шанс увидеть её живое выступление! Ярослава готова поделиться своими историями и заставить вас смеяться до слёз.