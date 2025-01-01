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Ярослава Тринадцатко
Билеты от 750₽
Киноафиша Ярослава Тринадцатко

Ярослава Тринадцатко

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Откровенный стендап о жизни и стереотипах

В этом месяце на сцене вашего любимого театра выступит Ярослава — яркая комедиантка, известная своим острым юмором и непринужденным стилем. Она не только врач-стоматолог, но и обладательница уникального взгляда на жизнь, который она щедро делится со зрителями.

Факты из жизни Ярославы

  • Переехала из Камчатки, что придает её выступлениям особую экзотику.
  • Является обладательницей интересных жизненных историй, включая два почти состоявшихся брака.
  • Скандально известна своим «вибратором в горнолыжных ботинках», который стал её своеобразной визитной карточкой.

Юмор без границ

Ярослава мастерски шутит на темы, близкие многим: от мужчин и эпиляции до маникюра. Однако, её юмор не ограничивается традиционными женскими штучками. Она обращается к зрителям, свободным от гендерных стереотипов, и заставляет смеяться даже самых скептически настроенных.

Карьера на сцене

Ярослава уже успела покорить сердца зрителей, появляясь в популярных шоу, таких как «Камеди баттл», «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап андеграунд» на СТС и «Женский взгляд» на канале Stand-up Club №1. Каждый её выход на сцену — это уникальное представление, полное неожиданных поворотов и искрометного юмора.

Не упустите шанс увидеть её живое выступление! Ярослава готова поделиться своими историями и заставить вас смеяться до слёз.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 750 ₽

Фотографии

Ярослава Тринадцатко

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