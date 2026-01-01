Оповещения от Киноафиши
Ярослава Тринадцатко. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ярослава Тринадцатко. Проверочный концерт

Ярослава Тринадцатко. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Ярославы Тринадцатко в стендап баре «Патрики»

Стендап бар «Патрики» приглашает на проверочный концерт Ярославы Тринадцатко. Она — талантливый стендап-комик и ведущая популярного шоу «Пятница 13-е». Ярослава известна своим уникальным стилем юмора, в который органично вплетаются медицинские термины и темы, вызывающие смех.

О Ярославе Тринадцатко

Ярослава, звезда стендапа, ранее работала стоматологом, но выбрала комедию. Этот переход, впрочем, не убрал медицинскую циничность из её выступлений. В своих шутках она затрагивает такие темы, как адреналиновые качели, сексомния, газлайтинг, матчество и резорцинные зубы. Её выступления придутся по душе не только врачам и ипохондрикам, но и всем любителям остроумного юмора.

Условия посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретным местам. Менеджеры зала помогут разместить вас в порядке очереди. Также возможно размещение с другими посетителями за одним столом, поэтому, если вы приходите с друзьями, рекомендуем приобретать билеты единым заказом.

Купить билет на концерт Ярослава Тринадцатко. Проверочный концерт

Помощь с билетами
Март
2 марта понедельник
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽

