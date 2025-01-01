Меню
Ярослава Тринадцатко и Настя Веневитина
Билеты от 2000₽
Ярослава Тринадцатко и Настя Веневитина

Ярослава Тринадцатко и Настя Веневитина

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап вечер с Ярославой Тринадцатко и Настей Веневитиной в Москве

Совместный концерт двух талантливых комиков, Ярославы Тринадцатко и Насти Веневитиной, состоится в Stand Up Store Moscow. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей стендапа.

О комиках

Ярослава Тринадцатко известна своим уникальным стилем и острым чувством юмора. Она не только комик, но и сценарист, что делает её выступления ещё более захватывающими. Настя Веневитина, в свою очередь, поразит зрителей своим обаянием и мастерством взаимодействия с аудиторией. Обе комики добились значительных успехов на сцене и регулярно выступают на лучших площадках страны.

Что ожидать от концерта

Зрителей ждёт вечер, полный искромётного юмора и живых эмоций. Комики поделятся своими наблюдениями и жизненным опытом, что создаст атмосферу непосредственного общения. Этот концерт — идеальная возможность провести вечер в компании смеха и хорошего настроения.

Локация и атмосфера

Stand Up Store Moscow — это одно из самых популярных мест для стендап-шоу в городе. Здесь создаётся уникальная атмосфера, где каждый зритель становится частью представления. Не упустите шанс стать свидетелем этого грандиозного события и насладиться непревзойдённым чувством юмора двух выдающихся комиков!

Купить билет на концерт Ярослава Тринадцатко и Настя Веневитина

Октябрь
31 октября пятница
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

