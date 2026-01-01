Ярослава Тринадцатко и Чермен Качмазов в Stand Up Store Moscow

Готовьтесь к вечеру, полному смеха и оригинальных шуток! В Stand Up Store Moscow выступят два выдающихся комика — Ярослава Тринадцатко и Чермен Качмазов. Этот совместный концерт обещает стать настоящим праздником для любителей стендап-комедии.

О комиках

Ярослава Тринадцатко известна своим остроумным и искренним подходом к жизни, который находит отклик у многих слушателей. Ее выступления наполняют зал энергией и позитивом.

Чермен Качмазов, в свою очередь, поражает своей харизмой и уникальным стилем. Его шутки всегда актуальны, а различные жизненные ситуации становятся основой для его комических рассказов.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только сольными выступлениями комиков, но и их взаимодействием на сцене. Это будет возможность не просто послушать, но и стать частью увлекательного диалога, полного юмора и неожиданностей!

Приходите, чтобы зарядиться хорошим настроением и провести вечер в компании непревзойденных мастеров стендапа.