Ярослава Тринадцатко и Чермен Качмазов
Билеты от 2150₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 2150₽

О концерте

Ярослава Тринадцатко и Чермен Качмазов в Stand Up Store Moscow

Готовьтесь к вечеру, полному смеха и оригинальных шуток! В Stand Up Store Moscow выступят два выдающихся комика — Ярослава Тринадцатко и Чермен Качмазов. Этот совместный концерт обещает стать настоящим праздником для любителей стендап-комедии.

О комиках

Ярослава Тринадцатко известна своим остроумным и искренним подходом к жизни, который находит отклик у многих слушателей. Ее выступления наполняют зал энергией и позитивом.

Чермен Качмазов, в свою очередь, поражает своей харизмой и уникальным стилем. Его шутки всегда актуальны, а различные жизненные ситуации становятся основой для его комических рассказов.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться не только сольными выступлениями комиков, но и их взаимодействием на сцене. Это будет возможность не просто послушать, но и стать частью увлекательного диалога, полного юмора и неожиданностей!

Приходите, чтобы зарядиться хорошим настроением и провести вечер в компании непревзойденных мастеров стендапа.

Купить билет на концерт Ярослава Тринадцатко и Чермен Качмазов

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

