Ярослава Тринадцатко / Стендап-концерт
18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Ярославы Тринадцатко в Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Ярославы Тринадцатко! Эта талантливая комикесса стала резидентом Stand Up Club №1 и прославилась благодаря своим выступлениям в таких проектах, как «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и «Стендап Андеграунд» на СТС.

Ярослава сочетает уникальный стиль исполнения и остроумные шутки, делая свои выступления запоминающимся событием. Настоящий специалист в области комедии, она легко находит общий язык с любой аудиторией, поднимая настроение и заставляя зрителей смеяться от души.

Не упустите возможность стать частью этого комического шоу! Гарантируем: вам будет интересно и весело!

Март
27 марта пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

Фотографии

