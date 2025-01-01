Меню
Ярослав Тимофеев. Небесные голоса
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Лекция о кастратах и контртенорах в барочной опере

25 августа в 19:00 в Кинозале состоится лекция музыковеда и музыкального критика Ярослава Тимофеева. Тема лекции касается исторической эволюции исполнения барочной оперы, начиная с кастратов и заканчивая современными контртенорами.

Путешествие во времени

В XVII–XVIII веках кастраты занимали верхние ступени оперной иерархии, исполняя лучшие арии, написанные великими композиторами того времени — Генделем, Вивальди и другими. Эти исполнители не только восхищали слушателей, но и задали стандарты для музыкального искусства целого века.

Кризис кастратов

К концу XIX века практика кастрации ушла в прошлое, и на сцену вышли певицы, которым были открыты двери в мир барочной оперы. Теперь, в XXI веке, контртеноры продолжают оспаривать права на это наследство, и возникает вопрос: смогут ли они занять место, некогда принадлежащее кастратам?

Приглашаем на увлекательную лекцию

Не упустите возможность узнать больше о влиянии кастратов на музыку и системе голосов в опере. Лекция Ярослава Тимофеева — это уникальная возможность погрузиться в богатейшую историю оперного искусства и ощутить, каким образом эволюция голоса влияет на современные музыкальные течения.

Мы ждем вас 25 августа в 19:00 в Кинозале!

Екатеринбург, 25 августа

Екатеринбург, 25 августа
19:00 от 500 ₽
19:00 от 500 ₽

