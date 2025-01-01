Меню
Ярослав Тимофеев. Искусство слушать
Билеты от 2750₽
О концерте/спектакле

Лекция о музыке в лектории «Прямая речь»

Бетховен называл музыку посредником между умом и чувствами, а Мэрлин Мэнсон говорил, что это самый сильный вид магии. Но действительно ли мы всегда ощущаем силу музыки? На этот вопрос попытаемся найти ответ вместе с Ярославом Тимофеевым — музыкантом, музыковедом и талантливым лектором.

«Музыка — это самое близкое человеку искусство, сопровождающее нас повсюду. Через музыку мы идентифицируем друг друга: ответ на вопрос "Что слушаешь?" часто определяет многое в личности. При этом важно помнить, что музыка не существует вне человеческого мозга, она воссоздается в нем через особое преобразование сигнала, подобно цифровым технологиям. Об этом и поговорим на лекции: как мы слушаем музыку и что на самом деле слышим», — говорит Ярослав Тимофеев.

Темы лекции

На лекции вы узнаете:

  • Из чего состоит музыка?
  • Что такое звук и как мы слышим ноты?
  • Что происходит в нашей голове, когда мы слушаем музыку, и способна ли музыка развивать мозг?
  • Почему музыка вызывает эмоции? Как композиторы используют это ее свойство?

На мероприятии вас ждет не только интересный рассказ и ответы на вопросы, но и музыка! Ярослав Тимофеев — блестящий исполнитель и талантливый пианист, который сделает лекцию незабываемой.

О спикере

Ярослав Тимофеев — музыковед, лектор, композитор и музыкант. Он является ведущим концертов Московской филармонии, выпускником Московской консерватории имени П. И. Чайковского, музыкальным критиком и главным редактором журнала «Музыкальная академия». Также он член жюри и экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» и клавишник группы OQJAV.

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 14+

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.

Октябрь
22 октября среда
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 2750 ₽

