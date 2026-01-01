Ярослав Сумишевский
12+
Продолжительность 90 минут
О концерте

Ярослав Сумишевский: концерт с особой программой в Сочи

Артист, которого выбрал народ — так часто говорят о Ярославе Сумишевском. Уникальный голос, трогательные тексты и несомненный талант — у этого исполнителя есть все, чтобы завоевать народную любовь.

Феномен Ярослава продолжает покорять и завораживать публику. Он прошел непростой творческий путь от музыкальной школы в небольшом городке на Сахалине до аншлагов в Кремлевском дворце. Сегодня Ярослав является одним из самых гастролирующих и успешных исполнителей в России, который добился популярности самостоятельно.

Секреты успеха и популярность

Простота, открытость и искренность — именно за эти качества Ярослав любим миллионами зрителей. Широкую известность он приобрел благодаря своим песням и участию в таких популярных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда». Артист стал номинантом престижных премий «Виктория», «Песня года» и «Шансон года».

Особая программа концерта

Секрет его успеха заключается в уникальном голосе, таланте и искренней любви к музыке. Специально к концерту Ярослав готовит необычную программу, в которой зрители смогут услышать как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки.

Артист расскажет о своём непростом творческом пути — от первых синглов до мелодий, изменивших его жизнь. Продуманный свет, качественный живой звук и режиссура подчеркивают значимость концертов Ярослава Сумишевского.

22 августа суббота
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5

