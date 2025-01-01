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Ярослав Сумишевский
Киноафиша Ярослав Сумишевский

Ярослав Сумишевский

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ярослав Сумишевский: Концерт, который нельзя пропустить

Ярослав Сумишевский — один из самых гастролирующих и успешных исполнителей нашей страны, который добился популярности собственными усилиями. Его путь к славе был долгим, но сейчас он по праву занимает важное место на музыкальной сцене.

Народная любовь и признание

Простота, открытость и искренность — именно за эти качества артист стал любимцем миллионов зрителей. Широкую известность ему принесли не только его песни, но и участие в таких популярных телешоу, как «Маска», «Аватар» и «Три аккорда». Ярослав также стал номинантом престижных премий «Виктория» и «Шансон года».

Секреты успеха

Секрет успеха Ярослава заключается в уникальном голосе, несомненном таланте и невероятном профессионализме. Но главная его ценность — это искренняя любовь к своим фанатам, что делает каждое его выступление незабываемым.

Особая программа для зрителей

Специально к концерту, посвященному творческому году, артист готовит уникальную программу. Зрители смогут услышать как знакомые хиты в новых аранжировках, так и новые треки, которые станут частью его музыкального наследия.

Истории из жизни

Ярослав поделится с аудиторией своим непростым творческим путем — от первых синглов, которые остались в его сердце, до мелодий, изменивших его жизнь. Это не просто концерт, а возможность заглянуть в мир артиста и понять его искренность.

Техническое исполнение

Продуманный свет, звук и режиссура подчеркивают значимость данного мероприятия, создавая атмосферу, в которой каждая нота звучит особенно.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что возрастное ограничение на концерт — 12+.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться музыкой Ярослава Сумишевского!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 1 октября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1800 ₽
Челябинск, 3 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 2200 ₽
Красноярск, 13 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1800 ₽
Волгоград, 16 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1800 ₽
Краснодар, 18 ноября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 19 ноября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1800 ₽

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