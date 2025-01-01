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Ярослав Попов. Пленники холода: ледяные мумии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ярослав Попов. Пленники холода: ледяные мумии

Ярослав Попов. Пленники холода: ледяные мумии

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Ярослава Попова «Пленники холода: ледяные мумии»

Вечная мерзлота тысячи лет хранила своих пленников в холодном безмолвии. Мамонты, застигнутые бурей; носороги, увязшие в топи; львы, замерзшие на бегу — их время остановилось. Вечная мерзлота стала саркофагом, сохранившим не только плоть, но и их невероятные истории.

О чем лекция?

Готовы ли вы прикоснуться к загадкам ледяных мумий? На лекции вас ждут ответы на вопросы:

  • Разоблачение окраски мамонта: каков был истинный цвет его шерсти?
  • Сокровища ледяных великанов: что скрывают желудки гигантов?
  • Генетический детектив: как фрагменты древней ДНК становятся ключом к прошлому?
  • Пробуждение: кто способен пробудиться от спячки после десятков тысяч лет?
  • Невидимая угроза: стоит ли тревожиться о вирусах в мерзлоте?

Приходите, чтобы услышать, о чём шепчет оттаивающая мерзлота!

Кто рассказывает?

Ярослав Александрович Попов — российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки. Он окончил кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году. Ранее Ярослав работал в Государственном Дарвиновском музее, где курировал палеонтологическую коллекцию и занимался научной и выставочной деятельностью.

Научные интересы Ярослава связаны с палеоихтиологией, палеоэкологией и эволюцией позвоночных, особенно ископаемых рыб-игл. Он принимал участие в экспедициях по югу России и опубликовал несколько научных статей, в том числе в международных изданиях. Ярослав — автор девяти научно-популярных книг о доисторической жизни, адресованных широкой аудитории. В настоящее время он активно занимается просветительской деятельностью: читает лекции, разрабатывает образовательные курсы.

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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