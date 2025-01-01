Лекция Ярослава Попова «Пленники холода: ледяные мумии»

Вечная мерзлота тысячи лет хранила своих пленников в холодном безмолвии. Мамонты, застигнутые бурей; носороги, увязшие в топи; львы, замерзшие на бегу — их время остановилось. Вечная мерзлота стала саркофагом, сохранившим не только плоть, но и их невероятные истории.

О чем лекция?

Готовы ли вы прикоснуться к загадкам ледяных мумий? На лекции вас ждут ответы на вопросы:

Разоблачение окраски мамонта: каков был истинный цвет его шерсти?

Сокровища ледяных великанов: что скрывают желудки гигантов?

Генетический детектив: как фрагменты древней ДНК становятся ключом к прошлому?

Пробуждение: кто способен пробудиться от спячки после десятков тысяч лет?

Невидимая угроза: стоит ли тревожиться о вирусах в мерзлоте?

Приходите, чтобы услышать, о чём шепчет оттаивающая мерзлота!

Кто рассказывает?

Ярослав Александрович Попов — российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки. Он окончил кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году. Ранее Ярослав работал в Государственном Дарвиновском музее, где курировал палеонтологическую коллекцию и занимался научной и выставочной деятельностью.

Научные интересы Ярослава связаны с палеоихтиологией, палеоэкологией и эволюцией позвоночных, особенно ископаемых рыб-игл. Он принимал участие в экспедициях по югу России и опубликовал несколько научных статей, в том числе в международных изданиях. Ярослав — автор девяти научно-популярных книг о доисторической жизни, адресованных широкой аудитории. В настоящее время он активно занимается просветительской деятельностью: читает лекции, разрабатывает образовательные курсы.

Возрастное ограничение: 6+