Ярослав Попов. Клонирование вымерших: о курозаврах, мамонтах и лютоволках
О концерте/спектакле

Лекция о вымерших животных в Библиотеке по естественным наукам РАН

На встрече вы сможете узнать о клонировании вымерших видов, таких как курозавры, мамонты и лютоволки. Ярослав Попов, российский палеонтолог и научный консультант проекта «3D Dinopedia», расскажет, возможно ли возродить мамонта и почему этот процесс не так прост, как кажется. В лучшем случае получится лишь генетически модифицированный азиатский слон.

Научные аспекты клонирования

Почему динозавров вернуть невозможно? На лекции будет подробно рассмотрен процесс распада ДНК и физические пределы древности генных данных. Ярослав Попов объяснит разницу между клонированием и «обратным разведением», а также как возникает квагга или тур.

Где взять клетки и гены?

Участники лекции узнают о различных источниках клеток и генов, таких как музейные коллекции и биобанки. Ярослав Попов также озвучит юридические и этические ограничения, связанные с клонированием.

Суррогатные материи

Сможет ли суррогатная «мать» другого вида выносить эмбрионы? Будет ли в будущем возможна клонирование без участия живого организма? Эти вопросы поставят под сомнение многие привычные представления о биологии.

О лекторе

Данный рассказ ведет Ярослав Попов, окончивший кафедру палеонтологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году. Он имеет богатый опыт работы в Государственном Дарвиновском музее и активно занимается научной популяризацией, читая лекции и создавая образовательные курсы. Ярослав является автором девяти научно-популярных книг о доисторической жизни.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендована зрителям старше 6 лет.

Октябрь
30 октября четверг
19:30
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

