Яркий фестиваль - главное событие фотоиндустрии этой весны
Киноафиша Яркий фестиваль - главное событие фотоиндустрии этой весны

Яркий фестиваль - главное событие фотоиндустрии этой весны

0+
Возраст 0+

О выставке

Яркий фотофестиваль в Санкт-Петербурге весной 2026

25 и 26 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на Красногвардейской площади, 3Е пройдет фотофестиваль DAA Expo. Это событие объединит фотографов, видеографов и блогеров на одной площадке, где можно будет не только увидеть новинки фототехники, но и узнать о последних тенденциях в фотоиндустрии.

Что вас ждет на фестивале?

  • Более 30 брендов фототехники и аксессуаров
  • Десятки лекций и выступлений от ведущих фотографов и видеографов
  • Живые встречи с легендами индустрии
  • Экспо-зона и активности для всех участников
  • Эксклюзивные презентации новинок фототехники
  • Touch & Try — возможность протестировать камеры и объективы
  • Мастер-классы от производителей оборудования
  • Бесплатная чистка матриц
  • Розыгрыши подарков от партнеров
  • Большая EXPO-зона с техникой и аксессуарами

Это отличная возможность за два дня:

...послушать лучших спикеров, протестировать новинки техники и пообщаться с людьми, которые формируют индустрию.

Спикеры фестиваля

На фотофестивале выступят самые талантливые представители фотоиндустрии:

  • Валентин Блох — профессиональный коммерческий фотограф
  • Константин Русских — коммерческий продюсер wFolio
  • Олеся Шашкова — портретный фотограф с пленочным цветом wFolio
  • Соня Черных — портретный фотограф, оператор
  • Ирина Заргано — портретный фотограф wFolio
  • Александр Макушин — интернет-маркетолог, фотограф

Билеты на фестиваль

Билеты уже в продаже. Количество билетов ограничено, не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Апрель
25 апреля суббота
11:00
DAA Expo Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3
от 1290 ₽
26 апреля воскресенье
11:00
DAA Expo Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3
от 1290 ₽

Два дня с фотоаппаратом: «Яркий фотофестиваль» пройдет в Петербурге
Два дня с фотоаппаратом: «Яркий фотофестиваль» пройдет в Петербурге В конце апреля Санкт-Петербурге пройдет одно из крупнейших событий для создателей визуального контента. В программе - выступления известных авторов, практические мастер-классы, тестирование камер и многое другое. Рассказываем, как попасть на «Яркий фестиваль». 
17 марта 2026 13:00
