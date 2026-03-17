Яркий фотофестиваль в Санкт-Петербурге весной 2026
25 и 26 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на Красногвардейской площади, 3Е пройдет фотофестиваль DAA Expo. Это событие объединит фотографов, видеографов и блогеров на одной площадке, где можно будет не только увидеть новинки фототехники, но и узнать о последних тенденциях в фотоиндустрии.
Что вас ждет на фестивале?
- Более 30 брендов фототехники и аксессуаров
- Десятки лекций и выступлений от ведущих фотографов и видеографов
- Живые встречи с легендами индустрии
- Экспо-зона и активности для всех участников
- Эксклюзивные презентации новинок фототехники
- Touch & Try — возможность протестировать камеры и объективы
- Мастер-классы от производителей оборудования
- Бесплатная чистка матриц
- Розыгрыши подарков от партнеров
- Большая EXPO-зона с техникой и аксессуарами
Это отличная возможность за два дня:
...послушать лучших спикеров, протестировать новинки техники и пообщаться с людьми, которые формируют индустрию.
Спикеры фестиваля
На фотофестивале выступят самые талантливые представители фотоиндустрии:
- Валентин Блох — профессиональный коммерческий фотограф
- Константин Русских — коммерческий продюсер wFolio
- Олеся Шашкова — портретный фотограф с пленочным цветом wFolio
- Соня Черных — портретный фотограф, оператор
- Ирина Заргано — портретный фотограф wFolio
- Александр Макушин — интернет-маркетолог, фотограф
Билеты на фестиваль
Билеты уже в продаже. Количество билетов ограничено, не упустите возможность стать частью этого уникального события!