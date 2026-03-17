Яркий фотофестиваль в Санкт-Петербурге весной 2026

25 и 26 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на Красногвардейской площади, 3Е пройдет фотофестиваль DAA Expo. Это событие объединит фотографов, видеографов и блогеров на одной площадке, где можно будет не только увидеть новинки фототехники, но и узнать о последних тенденциях в фотоиндустрии.

Что вас ждет на фестивале?

Более 30 брендов фототехники и аксессуаров

Десятки лекций и выступлений от ведущих фотографов и видеографов

Живые встречи с легендами индустрии

Экспо-зона и активности для всех участников

Эксклюзивные презентации новинок фототехники

Touch & Try — возможность протестировать камеры и объективы

Мастер-классы от производителей оборудования

Бесплатная чистка матриц

Розыгрыши подарков от партнеров

Большая EXPO-зона с техникой и аксессуарами

Это отличная возможность за два дня:

...послушать лучших спикеров, протестировать новинки техники и пообщаться с людьми, которые формируют индустрию.

Спикеры фестиваля

На фотофестивале выступят самые талантливые представители фотоиндустрии:

Валентин Блох — профессиональный коммерческий фотограф

Константин Русских — коммерческий продюсер wFolio

Олеся Шашкова — портретный фотограф с пленочным цветом wFolio

Соня Черных — портретный фотограф, оператор

Ирина Заргано — портретный фотограф wFolio

Александр Макушин — интернет-маркетолог, фотограф

Билеты на фестиваль

Билеты уже в продаже. Количество билетов ограничено, не упустите возможность стать частью этого уникального события!