Яркий джаз от Diana Sur и её лучших студентов
Билеты от 1000₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Искусство джаза в исполнении Дианы Сур и её студентов

На сцене выступит джазовая и соул певица Диана Сур, обладающая запоминающимся и темброво насыщенным голосом. Она не только автор песен и композитор, но и номинант на премию «Восходящая звезда» на Радио Jazz 2023.

Диана – хедлайнер международных джазовых фестивалей и лауреат множества музыкальных конкурсов, включая «International Songwriting Competition» в Теннесси (США) и другие престижные награды.

Уникальная программа с лучшими студентами

Вместе с Дианой на сцену выйдут её лучшие студенты. Под руководством талантливой певицы и ведущих музыкантов страны, они подготовили специальную программу, включающую произведения из золотого репертуара выдающихся джазовых и эстрадных вокалистов.

Зрители смогут оценить творчество учащихся, погрузившись в чарующие звуки живой музыки. Каждый номер обещает стать открытием новых имен и перспективных голосов, которые способны покорять сердца аудитории.

Непередаваемая энергетика и артистизм

Фантастическая энергетика, артистизм и филигранность исполнения великих хитов не оставят вас равнодушными. Продолжительность концерта будет варьироваться по усмотрению музыкантов: возможны два отделения по 45 минут или одно продолжительное в 90 минут.

Купить билет на концерт

Расписание

14 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

