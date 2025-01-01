Яркий джаз от Diana Sur и её лучших студентов

Искусство джаза в исполнении Дианы Сур и её студентов

На сцене выступит джазовая и соул певица Диана Сур, обладающая запоминающимся и темброво насыщенным голосом. Она не только автор песен и композитор, но и номинант на премию «Восходящая звезда» на Радио Jazz 2023.

Диана – хедлайнер международных джазовых фестивалей и лауреат множества музыкальных конкурсов, включая «International Songwriting Competition» в Теннесси (США) и другие престижные награды.

Уникальная программа с лучшими студентами

Вместе с Дианой на сцену выйдут её лучшие студенты. Под руководством талантливой певицы и ведущих музыкантов страны, они подготовили специальную программу, включающую произведения из золотого репертуара выдающихся джазовых и эстрадных вокалистов.

Зрители смогут оценить творчество учащихся, погрузившись в чарующие звуки живой музыки. Каждый номер обещает стать открытием новых имен и перспективных голосов, которые способны покорять сердца аудитории.

Непередаваемая энергетика и артистизм

Фантастическая энергетика, артистизм и филигранность исполнения великих хитов не оставят вас равнодушными. Продолжительность концерта будет варьироваться по усмотрению музыкантов: возможны два отделения по 45 минут или одно продолжительное в 90 минут.