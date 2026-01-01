Спектакль Яратам! Бетте-китте! / Люблю и точка!

Любовь и фольклор в спектакле «Люблю и точка! / Яратам! Бетте-китте!»

В Татарском государственном театре драмы и комедии им. К. Тинчурина пройдет спектакль «Люблю и точка! / Яратам! Бетте-китте!». В размеренную жизнь деревни Ягодная поляна, где осталось всего два дома, врываются Гулия и Роман — молодые люди, не познавшие настоящей любви.

Страсти на фоне природы

Юношеские страсти, глупости и нелепые обиды между главными героями будоражат душу старика Фаиля. Он решает «написать» новый сценарий, чтобы спасти их отношения, находящиеся на грани разрыва. Но жизнь вносит свои коррективы, и повороты судьбы оказываются еще более неожиданными.

Тема любви и традиций

Спектакль наполнен песнями, танцами и шутками татарского народного фольклора. Он поднимает важные социальные темы, такие как исчезновение татарских сел, и напоминает зрителям о традиционных обрядах и о значении истории для народа. Каждый актер передает атмосферу забытых чувств, молодых ошибок и изменений, в то время как любовь остается центральной темой.

От сердца к сердцу

Спектакль призывает зрителей любить сегодня, не ища причин для этого. Любовь нельзя прятать, и ее важно выражать искренне, от чистого сердца.