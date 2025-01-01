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Японское барабанное шоу «Сердце Дракона»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Японское барабанное шоу «Сердце Дракона»

Японское барабанное шоу «Сердце Дракона»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Погружение в японскую культуру: шоу «Сердце Дракона»

13 и 14 июня в Центре цифрового искусства вас ждет уникальное событие — японское барабанное шоу «Сердце Дракона». Это не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу японских музыкальных традиций.

Выставка «Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Перед началом шоу вы сможете посетить выставку «Искусство Японии: от Хокусая до современности». На ней представлены произведения, которые позволят вам лучше понять культуру и традиции Страны восходящего солнца. Не упустите возможность ознакомиться с работами великих мастеров!

Шоу, которое запомнится

«Сердце Дракона» — это не просто представление, а эмоциональное путешествие. Представьте себе полет на огромной крылатой змее над живописными ландшафтами Японии. Энергия барабанов тайко погрузит вас в ритм, который оставит незабываемый след в вашем сердце. Вы перенесетесь в мир, где музыка и визуальное искусство сливаются воедино, создавая уникальный опыт.

Билеты и время представлений

Шоу пройдет 13 и 14 июня в 19:00 и 20:30. Не упустите шанс стать частью этого завораживающего события! Билеты можно приобрести на сайте Центра цифрового искусства.

Приходите и погрузитесь в мир японской культуры, где звуки барабанов раскроют перед вами всю мощь и силу биения сердца Дракона!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
20:00 от 2500 ₽
8 августа
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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