Пластический спектакль на площадке «Узел»

Спектакль «Японские народные сказки» — это уникальное действо, которое привлечет внимание даже самых искушенных зрителей. Постановка Театра «ЕнотовКоров» сочетает в себе элементы перформанса и традиционного драматического театра.

Загадочные персонажи и глубокие темы

На сцене появляются два загадочных персонажа, которые выходят из водной стихии. Они рассказывают о добре и зле, щедрости и жадности, дружбе и любви, исполняя пять японских народных сказок в оригинальной пластической форме. Эти истории помогают глубже понять культурную самобытность японского народа.

Современные театральные течения

Зрители смогут познакомиться с современными театральными течениями, которые характерны для японской культуры. Форма и содержание спектакля позволяют ощутить таинственную атмосферу Древнего Востока. Такая свежесть подхода гарантирует богатый эмоциональный опыт.

Техническое совершенство

Актёрская техника исполнителей отточена до мелочей, что придаёт спектаклю особый уровень мастерства. Возрастных ограничений нет, что делает его доступным для аудитории любого возраста.