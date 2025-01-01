Меню
Японские народные сказки
Японские народные сказки

Спектакль Японские народные сказки

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Японские народные сказки — уникальное театральное событие в Театральной Долине

Театр енотов и коров приглашает вас на потрясающую постановку «Японские народные сказки», которая обещает стать настоящим открытием для зрителей всех возрастов. Это спектакль сочетает в себе элементы перформанса и драматического театра, предлагая зрителям посмотреть на привычные истории с совершенно новой стороны.

Магия древнего Востока

На сцене два мистических существа, выбранные из водной колыбели, поведают истории о добре и зле, щедрости и жадности, а также о дружбе и любви. Каждая из четырех японских народных сказок представлена в смелой пластической форме, что делает представление поистине уникальным.

Культурная самобытность

Спектакль воссоздаёт таинственную атмосферу Древнего Востока и переносит зрителей в мир японской самобытности. Актёрская техника и современные театральные течения делают его поистине захватывающим и актуальным.

Для всех желающих

Интересно, что на спектакль нет возрастных ограничений, что позволяет всей семье насладиться этой удивительной историей. Не упустите возможность стать частью этого яркого и глубокого театрального события!

Купить билет на спектакль Японские народные сказки

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽
22 января четверг
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Японские народные сказки Японские народные сказки Японские народные сказки

