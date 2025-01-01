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Японская сказка. Меч самурая
Билеты от 600₽
Киноафиша Японская сказка. Меч самурая

Спектакль Японская сказка. Меч самурая

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Волшебное путешествие в Древнюю Японию

Однажды в отдаленную японскую деревню, населенную добрыми и трудолюбивыми людьми, пришла беда. Некая таинственная сила в одночасье превратила цветущие сады и поля в пустыню. Как такое случилось и за что?

Ответ древних книг
Древние книги дали ответ людям: буквально под их ногами, в подземном мире, живет Некто, кто владеет древним заклинанием, с помощью которого он похитил драгоценную влагу.

Решение Йосико
И пока мудрецы думают, что с этим делать, юная девушка Йосико берет старинный меч и решается действовать.

Ценой безрассудства
К чему приведет ее безрассудство? Какой ценой она спасет свою деревню? С чем ей придется столкнуться в подземном мире?

Легенда о благородстве и магии
Аутентичные костюмы, мудрость, музыка, магия — все сплелось в этой прекрасной легенде о красоте, благородстве и благодарности.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Сергей Дик
Евгений Мишечкин
Руфат Акчурин
Андрей Худяков
Андрей Ермохин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
19 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
15 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
16 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

Фотографии

Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая Японская сказка. Меч самурая

В ближайшие дни

12+
Комедия
Слухи
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