Спектакль Японская сказка. Меч самурая

Волшебное путешествие в Древнюю Японию

Однажды в отдаленную японскую деревню, населенную добрыми и трудолюбивыми людьми, пришла беда. Некая таинственная сила в одночасье превратила цветущие сады и поля в пустыню. Как такое случилось и за что?

Ответ древних книг

Древние книги дали ответ людям: буквально под их ногами, в подземном мире, живет Некто, кто владеет древним заклинанием, с помощью которого он похитил драгоценную влагу.

Решение Йосико

И пока мудрецы думают, что с этим делать, юная девушка Йосико берет старинный меч и решается действовать.

Ценой безрассудства

К чему приведет ее безрассудство? Какой ценой она спасет свою деревню? С чем ей придется столкнуться в подземном мире?

Легенда о благородстве и магии

Аутентичные костюмы, мудрость, музыка, магия — все сплелось в этой прекрасной легенде о красоте, благородстве и благодарности.