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Яннис Рицос «Последняя из рода»
Билеты от 500₽
Киноафиша Яннис Рицос «Последняя из рода»

Спектакль Яннис Рицос «Последняя из рода»

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Постановка по драматическому тексту Янниса Рицоса «Исмена»

Спектакль переносит зрителя в мир философских размышлений, утрат и неизбежности времени. Герои, словно застывшие в бесконечном «воскресенье с закрытыми ставнями», живут в тишине, где каждая деталь обыденного быта приобретает символическое значение.

Текст Рицоса наполнен тонкими аллюзиями и поэтическими образами, которые передают внутреннюю борьбу человека, его страхи и принятие неизбежного. Разрушающаяся люстра, опустевшие сады, тени прошлого — всё это становится метафорами неизбежности утрат и силы памяти.

На сцене оживает образ Исмены, женщины, пережившей катастрофы времени и своей судьбы. Она — голос всех тех, кто стремится сохранить свое «закоулок интимный», удерживая в ладони золотую монету, символ жизни, страха и покоя.

Постановка: в поисках тишины

Эта драматическая композиция не стремится к громким ответам, а наоборот, погружает зрителя в атмосферу молчания и созерцания, где «всё, что ушло, неизменно хранит наша память». В этом мире каждое слово и пауза на сцене становятся важными участниками действия, создавая глубокую связь между зрителем и героями.

Особенности сценографии и музыкального сопровождения

Постановка наполнена минималистичными визуальными и звуковыми решениями. Каменные фигуры, сухие ветви, стеклянные осколки люстры и едва слышные звуки ветра и капель воды создают атмосферу забвения и безмятежности, где прошлое и настоящее сливаются в одно.

 

Режиссер
Клим
В ролях
Анна Панкратова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Беговой Москва, Беговая, 5
19:00 от 500 ₽

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