Янко Сантана и Orquesta El Domi

Оркестр EL DOMI: Ритмы Доминиканы в Москве

Оркестр EL DOMI – первый в России коллектив, исполняющий популярные доминиканские ритмы в стилях бачата, меренге и мамбо. Основанный 10 февраля 2023 года под руководством Янко Герреро Сантаны, этот оркестр мгновенно завораживает своими зажигательными мелодиями, начинаясь с впечатляющего удара по конге. Звучание оркестра, в которое входят гуира, гитары, бас, саксофоны и трубы, создает неповторимую атмосферу.

Во время концерта 23-24 августа зрители смогут насладиться хитами бачаты и меренге от таких архитекторов жанра, как Хуан Луис Герра, Авентура и Йоскар Саранте. Также прозвучат авторские композиции Янко Сантаны: «Una Noche En Moscow», «Un Merenguito en Rusia», «Mujer Cuernera» и другие.

Янко Сантана: Музыка из сердца Доминиканы

Янко Сантана, родившийся в Сальвалеон-де-Игуэй на востоке Доминиканы, стал музыкантом в 12 лет. Начав с фортепиано, он позже освоил электрическую бас-гитару, а затем гитару, сочетая англосаксонские ритмы с доминиканскими традициями. В 2021 году Янко переехал в Россию, заметив дефицит доминиканской музыки в стране. В результате он основал первый в Москве доминиканский оркестр, который быстро завоевал любовь публики.

Дебютные альбомы и авторские хиты

Вдохновленный положительными отзывами, Янко выпустил два студийных альбома: «Доминиканец в Москве» (2023) и «Я – Янко» (2024). Эти работы демонстрируют зрелый авторский звук, смешивающий блюз и джаз с традиционными доминиканскими ритмами. Из его песен особенно выделяются «Одна ночь в Москве» и «Женщина с ремнём».

Состав оркестра

На сцену выйдут талантливые музыканты: Янко Сантана (вокал, фортепиано, гитара), Йохан Кабальеро (вокал), Росбель Сантойя (перкуссия), Франк Балон (перкуссия), Алиоча Карреньо (контрабас) и Уго Ремедио (труба). Не упустите возможность насладиться этим уникальным вечером, полным энергии, страсти и романтики доминиканской культуры!