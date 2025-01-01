Спектакль Яна всем нравится (нет)

В преддверии весны на театральных подмостках разгорается актуальная тема подростковых проблем. Спектакль погружает зрителей в мир, где школьные площадки становятся аренами битвы за популярность и влияние. Главная героиня сталкивается с несправедливостью и одиночеством, когда взрослые закрывают глаза на проблемы молодежи.
Произведение, созданное в рамках коллаборативной лаборатории «Своя территория» в г. Тара, поднимает важные вопросы о том, как подростку выстраивать отношения со сверстниками, когда его отвергают. Пьеса была признана «Лучшей пьесой», что подчеркивает её значимость и актуальность.
Создание спектакля стало возможным благодаря талантливой команде:
Приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о важности голосов молодежи и их проблемах. Не оставайтесь в стороне — поддержите главную героиню в её борьбе за признание и понимание!