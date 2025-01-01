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Спектакль Яна всем нравится (нет)

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль для подростков о тотальном непонимании и битве за место под солнцем

В преддверии весны на театральных подмостках разгорается актуальная тема подростковых проблем. Спектакль погружает зрителей в мир, где школьные площадки становятся аренами битвы за популярность и влияние. Главная героиня сталкивается с несправедливостью и одиночеством, когда взрослые закрывают глаза на проблемы молодежи.

Актуальные темы

Произведение, созданное в рамках коллаборативной лаборатории «Своя территория» в г. Тара, поднимает важные вопросы о том, как подростку выстраивать отношения со сверстниками, когда его отвергают. Пьеса была признана «Лучшей пьесой», что подчеркивает её значимость и актуальность.

Команда спектакля

Создание спектакля стало возможным благодаря талантливой команде:

  • Художник по костюмам: Екатерина Никитина
  • Хореограф: Вероника Тютченко
  • Художник-видеограф: Андрей Горлачев
  • Художник по свету: Павел Ларионов

Не упустите шанс

Приглашаем вас на спектакль, который заставит задуматься о важности голосов молодежи и их проблемах. Не оставайтесь в стороне — поддержите главную героиню в её борьбе за признание и понимание!

Режиссер
Дмитрий Писарев
В ролях
Алена Свиришевская
Екатерина Юсупова
Никита Скобелев
Владислав Косиков
Марина Депутатова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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