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Яна всем нравится. Нет
Билеты от 2000₽
Киноафиша Яна всем нравится. Нет

Спектакль Яна всем нравится. Нет

Постановка
Театр современной драматургии 12+
Режиссер Артем Данин
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

О школьной травле и человеческих взаимоотношениях

Школа — это не просто место для учебы, но и второй дом для многих из нас, где мы растем, заводим друзей и переживаем важные моменты. Однако не всем школьная жизнь приносит радость. Для многих она становится периодом борьбы с унижениями, одиночеством и внутренней тоской. В спектакле «Яна нравится всем. Нет» режиссер Артем Данин погружается в эту непростую тему, показывая, как на первый взгляд счастливый старшеклассник может стать объектом травли.

Главная героиня: счастливая старшеклассница или жертва травли?
Яна — внешне уверенная в себе старшеклассница, у которой нет серьезных проблем с учебой, и кажется, что она не испытывает особых трудностей. Но, несмотря на это, она неожиданно оказывается в центре травли. Причины, по которым она становится объектом нападок, могут быть совершенно разными и, возможно, даже не очевидными для окружающих. Спектакль исследует тонкие механизмы человеческих взаимоотношений, на которых порой зиждется школьная жестокость.

Механизмы травли и одиночества
В спектакле режиссер пытается ответить на важный вопрос: что делать, когда кажется, что никому не важно, что с тобой происходит? Это не просто история о школьной травле, но и глубокое исследование человеческой природы, социальных норм и моральных установок. Как справиться с одиночеством в окружении сверстников и найти силу для того, чтобы не стать жертвой предвзятых стереотипов?

Драматург Игорь Ветренко
Текст пьесы был написан Игорем Ветренко, который через яркие и правдоподобные образы раскрывает проблему травли в школьной среде. Его драматургия затрагивает актуальные вопросы взаимодействия подростков, внутреннего мира человека и его чувства защищенности.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽
12 октября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽
16 октября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет Яна всем нравится. Нет

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