Спектакль Яна всем нравится (нет)

Театральный разговор о справедливости и преодолении

«Яна» — история о 16-летней девушке, которая растет в детдоме и мечтает о лучшем будущем. Она упорная и целеустремленная, преуспевает в учебе и подрабатывает, чтобы не стать «никем». Её учителя ценят, сверстники обожают, а многие хотят быть на неё похожими. Но однажды в её жизни наступает переломный момент.

Не лучший день

В один из «не лучших» дней Яна сталкивается с травлей. Какое-то событие в детдоме повлияло на её жизнь, хотя она не имеет к этому отношения. В спектакле исследуется, какова это судьба — быть изолированным от общества из-за недопонимания.

Пробивая лёд несправедливости

Спектакль представляет собой откровенный диалог между подростками, затрагивая темы социальной справедливости и сложности коммуникации. Яна будет пробивать лёд несправедливости, обращаясь к чувствам тех, кто её окружает. Как сложно докричаться до окружающих, когда ты одинок с твоими проблемами.

Спойлеры и ожидания

В этой остросоциальной пьесе мы встретим других персонажей, в том числе Аркадия, которому также 16 лет. Финал сюжета обещает, что лёд растает, но что именно это значит для Яны и её окружения, зрителю предстоит узнать самим.

Приглашаем вас вместе с Яной отправиться в путешествие по странам подростковых эмоций и, возможно, по окончании спектакля что-то изменится в нашем отношении к окружающим.