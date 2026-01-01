Яна Радион и ее ансамбль

Вечер джазовых мелодий на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана

11 июня в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет незабываемый вечер, посвященный джазовым обработкам музыкальных шедевров из мюзиклов. Главная звезда программы – Яна Радион, солистка ансамбля «Джаз Комфорт» и оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга», известная своим элегантным вокалом и высоким «петербургским» стилем.

Программа вечера

Гостям предстоит насладиться мелодиями композиторов как Джерома Керна, Зигмунда Ромберга, так и А. К. Жобима, Д. Гершвина, М. Леграна и Д. Темкина. Каждое произведение будет не только мастерски исполнено, но и сопровождаться увлекательными рассказами о жизни композиторов, их творчестве и историей написания композиции.

Участники вечера

Яна Радион – вокал

– вокал Андрей Зимовец – фортепиано

– фортепиано Дмитрий Ефремов – контрабас

– контрабас Виталий Прусаков – гитара

– гитара Денис Юрченко – саксофон

– саксофон Егор Крюковских – барабаны

Выступление Яны Радион – это не только музыкальное событие, но и возможность узнать больше о великих образцах мирового музыкального наследия. Спешите занять свои места, чтобы не пропустить этот восхитительный вечер джаза!