Яна Радион и ее ансамбль
6+
О концерте

Вечер джазовых мелодий на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана

11 июня в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет незабываемый вечер, посвященный джазовым обработкам музыкальных шедевров из мюзиклов. Главная звезда программы – Яна Радион, солистка ансамбля «Джаз Комфорт» и оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга», известная своим элегантным вокалом и высоким «петербургским» стилем.

Программа вечера

Гостям предстоит насладиться мелодиями композиторов как Джерома Керна, Зигмунда Ромберга, так и А. К. Жобима, Д. Гершвина, М. Леграна и Д. Темкина. Каждое произведение будет не только мастерски исполнено, но и сопровождаться увлекательными рассказами о жизни композиторов, их творчестве и историей написания композиции.

Участники вечера

  • Яна Радион – вокал
  • Андрей Зимовец – фортепиано
  • Дмитрий Ефремов – контрабас
  • Виталий Прусаков – гитара
  • Денис Юрченко – саксофон
  • Егор Крюковских – барабаны

Выступление Яны Радион – это не только музыкальное событие, но и возможность узнать больше о великих образцах мирового музыкального наследия. Спешите занять свои места, чтобы не пропустить этот восхитительный вечер джаза!

11 июня четверг
18:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

