Яна Мкр. Стихи, шутки, вино

Вечер с Яной Мкр: стихи, шутки и вино в Большевик Лофт

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт Яны Мкр, который состоится в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft). Это мероприятие обещает стать незабываемым событием для всех любителей поэзии и юмора.

Уникальная атмосфера Black Loft

Black Loft — это модное пространство, создающее ощущение погружения под воду возле маяка. Здесь гости смогут насладиться не только выступлением Яны, но и изысканными коктейлями, которые предлагает местный бар, а также блюдами европейской и русской кухни с авторской подачей.

Подготовьтесь к вечеру

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к сбору гостей за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важно знать

Возрастное ограничение на мероприятие — 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для прохода на концерт.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки, остроумных шуток и отличного вина. Мы ждем вас!