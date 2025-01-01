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Яна Мкр. Стихи, шутки, вино
Билеты от 1700₽
Киноафиша Яна Мкр. Стихи, шутки, вино

Яна Мкр. Стихи, шутки, вино

18+
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Вечер с Яной Мкр: стихи, шутки и вино в Большевик Лофт

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт Яны Мкр, который состоится в стильном пространстве Black Loft (by Bolshevik Loft). Это мероприятие обещает стать незабываемым событием для всех любителей поэзии и юмора.

Уникальная атмосфера Black Loft

Black Loft — это модное пространство, создающее ощущение погружения под воду возле маяка. Здесь гости смогут насладиться не только выступлением Яны, но и изысканными коктейлями, которые предлагает местный бар, а также блюдами европейской и русской кухни с авторской подачей.

Подготовьтесь к вечеру

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к сбору гостей за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важно знать

Возрастное ограничение на мероприятие — 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для прохода на концерт.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки, остроумных шуток и отличного вина. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:00 от 1700 ₽

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