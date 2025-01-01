Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ян Зубков. Стендап-концерт
Киноафиша Ян Зубков. Стендап-концерт

Ян Зубков. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Ян Зубков: стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на стендап-концерт известного комика Яна Зубкова в уютном пространстве Stage Standup Club. Уникальные шутки, неожиданные повороты и живое общение с залом гарантируют незабываемый вечер.

О спектакле

Ян Зубков - это не просто стендап-комик, а меткий наблюдатель нашей действительности. Его выступления известны сочетанием остроумия, иронии и жизненных ситуаций, знакомых каждому. Вы сможете насладиться не только юмором, но и проникнуться атмосферой, создаваемой самим артистом.

Интересные факты

  • Ян Зубков стал популярен благодаря своим выступлениям на таких площадках, как Standup Club #1 и Comedy Club.
  • Он регулярно участвует в телевизионных проектах, что делает его имя знакомым широкой аудитории.
  • Каждое его выступление — это уникальная история, полная неожиданных поворотов и шуток на грани.

Почему стоит посетить?

Стендап-концерт Яна Зубкова — это отличная возможность отвлечься от повседневных забот и провести вечер в компании смеха. Эта программа подходит для зрителей любого возраста, которые ценят оригинальный юмор и остроумные наблюдения.

Приходите на выступление, чтобы зарядиться позитивной энергией и насладиться настоящим искусством стендапа в живом исполнении!

Купить билет на концерт Ян Зубков. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
18:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Новогодний орган при свечах: от Баха до Циммера
6+
Классическая музыка
Новогодний орган при свечах: от Баха до Циммера
2 января в 19:30 Римско-католический храм Святого Станислава
от 1500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
8 января в 23:00 Квартира 8
от 800 ₽
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
0+
Классическая музыка
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
19 декабря в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше