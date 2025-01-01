Ян Зубков: Сольный стендап-концерт в Still Standup Moscow

Не упустите возможность увидеть Ян Зубкова в рамках его сольного стендап-концерта, который пройдет в популярном клубе Still Standup Moscow. Этот вечер станет уникальным шансом погрузиться в мир острого юмора и искренних размышлений, которые являются визитной карточкой артиста.

О Ян Зубкове

Ян Зубков — талантливый комик и сценарист, известный своим оригинальным стилем и умением находить смешное в повседневной жизни. Его выступления наполнены тонким юмором и актуальными темами, что делает его концерты особенно привлекательными для зрителей. Ян уже успел завоевать любовь публики на таких площадках, как Stand Up Club, и теперь готов удивить вас в Still Standup Moscow.

Что ожидать от концерта

В программе концерта — новые номера, которые Ян Зубков создал специально для этого выступления. Готовьтесь к живым рассказам о жизни, отношениях и современных реалиях, которые не оставят равнодушными никого. В атмосфере близости и взаимодействия с публикой вы сможете стать частью его уникального шоу.

Билеты

Билеты на концерт доступны для покупки на официальном сайте клуба и в кассах. Спешите, количество мест ограничено, и такой вечер юмора не стоит пропускать!

Присоединяйтесь к Ян Зубкову в Still Standup Moscow и проведите вечер в компании хорошего настроения и смеха!