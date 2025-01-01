Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ян Зубков. Сольный концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Ян Зубков. Сольный концерт

Ян Зубков. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте

Ян Зубков: звезда русскоязычного стендапа

Ян Зубков – яркий представитель современного комедийного жанра. Участник знаменитых шоу, таких как «Stand Up» и «Открытый микрофон» на ТНТ, Ян завоевал симпатию зрителей благодаря своему остроумному и свежему подходу к комедии.

Достижения и конкурсы

Ян не только выступает на сцене, но и успешно участвует в различных конкурсах. Он стал серебряным призёром King Gong Show на Панчлайне-2022, а также одним из трёх победителей на аналогичном шоу в Панчлайне-2024.

Творческий путь

Зубков уже успел закрепиться в комедийном мире и продолжает радовать зрителей своими выступлениями. Его умение находить общий язык с аудиторией делает его выступления незабываемыми. Не упустите возможность увидеть Яна на сцене, ведь каждая встреча с ним – это настоящая комедийная находка!

Купить билет на концерт Ян Зубков. Сольный концерт

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 800 ₽

В ближайшие дни

StandUp Msk Best
18+
Юмор
StandUp Msk Best
2 января в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин
6+
Классическая музыка
Большой джазовый оркестр. Битлз. Гленн. Миллер. Джордж Гершвин
8 января в 19:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Золотой цыплёнок
6 февраля в 11:00 Московский театр кукол
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше