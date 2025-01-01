Ян Зубков. Сольный концерт

Ян Зубков: звезда русскоязычного стендапа

Ян Зубков – яркий представитель современного комедийного жанра. Участник знаменитых шоу, таких как «Stand Up» и «Открытый микрофон» на ТНТ, Ян завоевал симпатию зрителей благодаря своему остроумному и свежему подходу к комедии.

Достижения и конкурсы

Ян не только выступает на сцене, но и успешно участвует в различных конкурсах. Он стал серебряным призёром King Gong Show на Панчлайне-2022, а также одним из трёх победителей на аналогичном шоу в Панчлайне-2024.

Творческий путь

Зубков уже успел закрепиться в комедийном мире и продолжает радовать зрителей своими выступлениями. Его умение находить общий язык с аудиторией делает его выступления незабываемыми. Не упустите возможность увидеть Яна на сцене, ведь каждая встреча с ним – это настоящая комедийная находка!